Milan, spunta Mazraoui. E occhi sul Lilla per Botman - Sanches (Di lunedì 21 febbraio 2022) sempre calciomercato, anche quando le trattative d'inverno si sono chiuse da appena tre settimane e all'apertura degli affari estivi mancano mesi. Si chiama programmazione, esercizio che impegna i ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) sempre calciomercato, anche quando le trattative d'inverno si sono chiuse da appena tre settimane e all'apertura degli affari estivi mancano mesi. Si chiama programmazione, esercizio che impegna i ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, spunta Mazraoui. E occhi sul Lilla per Botman-Sanches: Mazraoui si fa avanti, il Milan valuta. Poi Botman-Sa… - infoitsport : Milan, nuovi contatti per l’obiettivo di mercato e spunta un nome nuovo - zazoomblog : Milan nuovi contatti per l’obiettivo di mercato e spunta un nome nuovo - #Milan #nuovi #contatti #l’obiettivo - gilnar76 : Morte Astori: spunta un falso certificato medico nell’inchiesta #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - RossoNero_28 : È un po di tempo che sugli obiettivi di mercato del #Milan (Botman, Sanches, ecc) non spunta più il Lipsia. -