Mafia | blitz antidroga tra Bari e Bitonto | 43 arresti

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e aglidomiciliari nei confronti di 43 persone. Il reato contestato e' associazione per delinquere ...

La polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 43 persone. Il reato contestato e' associazione per delinquere ...'Il capo -controllava da remoto ogni aspetto dell'organizzazione criminale attraverso un sistema di ... I dettagli dell'operazione durante la conferenza stampa a margine delche questa ...La polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 43 persone.Maxi blitz nel Barese con una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 43 persone. Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata al traffi ...