Iran, 'l'Occidente non è determinato sull'accordo nucleare' (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Iran si attende decisioni politiche dai rappresentanti occidentali ai colloqui in corso a Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'si attende decisioni politiche dai rappresentanti occidentali ai colloqui in corso a Vienna per rilanciare l'sul. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ...

... anche se restano da chiarire i dettagli di alcuni punti chiave, tra cui garanzie che dovrebbero essere fornite dall'Occidente. "L'Iran considera la richiesta americana, e di alcuni Paesi europei, ...

La crisi ucraina, fra Stati Uniti, Russia e Cina ...contro Iran e RPD della Corea (nord) è stata una decisione relativamente facile perché sia l'Iran ... "Se l'Occidente riesce a infliggere un danno significativo alla Russia con sanzioni, in caso di crisi ...

