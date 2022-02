Il ragazzo morto a New York, la famiglia di Claudio Mandia accusa il college: "Vittima di un trattamento inimmaginabile" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle parole del legale un attacco alla scuola dove è morto il 17enne. Ieri l’autopsia, ma è stato escluso l’omicidio Leggi su repubblica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle parole del legale un attacco alla scuola dove èil 17enne. Ieri l’autopsia, ma è stato escluso l’omicidio

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - PaoloScorpio : RT @MZampedroni: CRONACA Ancona, 40enne trovato morto nel letto dagli amici: arresto cardiaco 20 Feb 2022 Redazione No Comments ANCONA –… - Warioz_z : RT @lorenzodago: L'uccisione del ragazzo eritreo a Siculiana, per cui nessuno farà un giorno di carcere, non fu un semplice incidente strad… - doctorhoover : RT @Affaritaliani: Ragazzo morto a New York ha subito 'trattamenti inimmaginabili dalla scuola' -