Ennio Morricone | il suo biografo | “Una vita consacrata alla musica”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli spettatori si stanno godendo in questo momento nei cinema di tutta Italia l’emozionante documentario “” di Giuseppe Tornatore, un viaggio intimo nell’arte e nelladel grande. Compositore noto in tutto il mondo, soprattutto per le sue indimenticabili colonne sonore, ladel maestroè stata anche molto altro, sempre nel segno di una dedizione totale. Lo sa molto bene Alessandro De Rosa, anche lui compositore che, dopo un incredibile incontro con il Maestro, è riuscito a conquistare la sua fiducia e a iniziare una lunga frequentazione che è sfociata nel racconto dellastraordinaria dinella sua unica autobiografia ...

Terzo posto per un'altra new entry,, omaggio di Giuseppe Tornatore al maestro, che ripercorre la vita e le opere del leggendario compositore: dall'esordio con Sergio Leone fino al ...Terzo posto per un'altra new entry,, omaggio di Giuseppe Tornatore al maestro, che ripercorre la vita e le opere del leggendario compositore: dall'esordio con Sergio Leone fino al ...Il weekend cinematografico, come era ampliamente prevedibile, è stato caratterizzato dal debutto dell’atteso blockbuster Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg, tratto dall’omonima saga videoludica ...Dall’idea al progetto; dall'omaggio al grande Maestro al viaggio senza confini in melodie divenute, di generazione in generazione, memoria collettiva. La potenza evocativa di Mission, La leggenda del ...