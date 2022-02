DS - Foucher | la E-Tense Performance potrebbe diventare realtà

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Béatriceè il ceo del marchio DS ed è stata nominata nel Top Executive Team di Stellantis nel gennaio del 2021. Si è costruita una solida esperienza nei settori della qualità, della pianificazione e dei veicoli elettrici nel gruppo Renault, in cui è entrata nel 1990. Nel 2019 è passata al gruppo PSA, perpoi, appunto, ceo del brand DS. L'abbiamo incontrata in occasione del test drive della DS 9 a Biot, in Provenza. Ecco che cosa ci ha raccontato. Dal 2024 avete annunciato che realizzerete vetture elettriche di nuova generazione su piattaforma Stla medium. Che cosa dobbiamo attenderci in termini di carrozzeria e di tecnologia rispetto alle Bev odierne?Principalmente, un salto di qualità nella chimica delle batterie. Inoltre, avremo nuovi powertrain e architetture elettriche. E una nuova generazione di accumulatori. Io penso che, a ...

