Curva dei contagi in calo. Per ora restano mascherine e pass

Advertising

LiciaRonzulli : SUPERARE L’OBBLIGO DI #GREENPASS È PREMATURO ?? Tutti vogliamo tornare alla normalità il prima possibile, ma serve… - MicheleGuetta : RT @AzzurraBarbuto: Quando,prima dell’avvento del vaccino e l’imposizione del pass, si fletteva la curva dei contagi e diminuivano i ricove… - messveneto : Perché la curva dei decessi non cala in Friuli Venezia Giulia? Il tasso di mortalità è il peggiore d’Italia: Il num… - AtosZota : @Capezzone @atlanticomag @jimmomo 'Abbiamo piegato la curva pandemica grazie alla straordinaria campagna vaccinale… - carealbe : RT @AzzurraBarbuto: Quando,prima dell’avvento del vaccino e l’imposizione del pass, si fletteva la curva dei contagi e diminuivano i ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Curva dei

Il ministro Speranza conferma che dopo la fine dello stato di emergenza, resteranno ancora le mascherine al chiuso e il green pass. Da oggi Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta passano dall'...... parabile, che ha portato in vantaggio il Sassuolo mettendo in discesa la partitaneroverdi dopo solo 5 minuti di gioco. Al termine della sfida persa contro i neroverdi, laNord ha chiamato ...Scende la curva dei contagi Covid in provincia di Caserta. Superano di poche centinaia la quota dei 16 mila infetti ...Il numero dei morti su centomila abitanti è pari a 0,90 ossia il triplo rispetto alla media nazionale. Il professor Della Mea: dalla prossima settimana l’andamento subirà variazioni ...