Com’è andato il summit tra Ue e Unione africana (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una visione comune per il 2030 era l’obiettivo del sesto incontro tra i rappresentanti dell’Unione europea e quelli dell’Unione africana, che hanno mostrato accordo (almeno a parole) su molti temi, dallo sviluppo economico alla politica di sicurezza. Non però su uno dei temi principali del summit, la sospensione dei brevetti per i vaccini anti-Covid. Su questo fronte le posizioni restano distanti e il massimo dell’intesa raggiunta è l’impegno per i due organismi a ritornare sulla questione in primavera. Vaccini sì, brevetti no L’accesso libero ai brevetti vaccinali era una delle richieste più pressanti da parte dei Paesi africani (40 i capi di Stato o di governo presenti a Bruxelles e 51 le delegazioni in totale dal continente). Uno dei suoi esponenti, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, in un’intervista ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una visione comune per il 2030 era l’obiettivo del sesto incontro tra i rappresentanti dell’europea e quelli dell’, che hanno mostrato accordo (almeno a parole) su molti temi, dallo sviluppo economico alla politica di sicurezza. Non però su uno dei temi principali del, la sospensione dei brevetti per i vaccini anti-Covid. Su questo fronte le posizioni restano distanti e il massimo dell’intesa raggiunta è l’impegno per i due organismi a ritornare sulla questione in primavera. Vaccini sì, brevetti no L’accesso libero ai brevetti vaccinali era una delle richieste più pressanti da parte dei Paesi africani (40 i capi di Stato o di governo presenti a Bruxelles e 51 le delegazioni in totale dal continente). Uno dei suoi esponenti, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, in un’intervista ...

Advertising

CarloCalenda : Dopo il congresso sono andato a @Mezzorainpiu a raccontare i prossimi passi di @Azione_it . E il meglio deve ancora… - ilfoglio_it : Il timore era quello che i No vax potessero occupare Roma.Così avevano promesso. È andata diversamente: alla manife… - scottecs : È andato nel paradiso dei cani, California - MariaDery5 : #soloCosi Ogni giorno è unico. Non sprecarlo, non pensare a quello che è andato storto ieri ma impiega le tue energ… - GerberArancio : RT @lagatta4739: #TerraDiCasaMia #SalaLettura Conosco una città che ogni giorno s’empie di sole e tutto è rapito in quel momento Me ne sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è andato Com’è andato il summit tra Ue e Unione africana Linkiesta.it