Christian Maggio ritorna in campo: a 40 anni riparte dalla Serie B (Di lunedì 21 febbraio 2022) Christian Maggio ritorna in campo, l'ex calciatore del Napoli riparte dalla Serie B, ha firmato con il Lanerossi Vincenza. A quarant'anni Maggio ha ancora voglia di mettersi in discussione, così ha accettato la proposta di contratto fatta dal Vicenza, squadra della sua città. Il terzino destro di Montecchio Maggiore ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022 e proverà a dare una mano al Vicenza per la salvezza. Maggio ha firmato un contratto con il Vicenza fino al 2022."Nella mia vita le sfide sono state tante e le ho sempre affrontate con passione e tanta voglia. Dopo 19 anni ritorno nella mia città dove sono cresciuto come calciatore. È una bellissima emozione per me. Darò il ...

