Cagliari, Mazzarri: «Mi aspetto più attenzione dal Var in certi episodi» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni su DAZN a seguito della partita contro il Napoli. Le sue parole: PRESTAZIONE – «Ogni partita è una storia a se. Oggi abbiamo fatto una grande gara, ma l’avevamo fatta anche con la Fiorentina. Abbiamo avuto 10 minuti di apprensione nel finale del primo tempo però poi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato 5-6 palle gol clamorose, episodi che andrebbero un po’ rivisti. Quando si svegliano tanti gol così davanti al portiere non posso dire niente ai miei giocatori. Meritiamo 5-6 punti in più, è partita male ma devo fare i complimenti alla squadra perché nel girone di ritorno stiamo facendo tanto». episodiO ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico delWalterha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli Walter, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni su DAZN a seguito della partita contro il Napoli. Le sue parole: PRESTAZIONE – «Ogni partita è una storia a se. Oggi abbiamo fatto una grande gara, ma l’avevamo fatta anche con la Fiorentina. Abbiamo avuto 10 minuti di apprensione nel finale del primo tempo però poi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato 5-6 palle gol clamorose,che andrebbero un po’ rivisti. Quando si svegliano tanti gol così davanti al portiere non posso dire niente ai miei giocatori. Meritiamo 5-6 punti in più, è partita male ma devo fare i complimenti alla squadra perché nel girone di ritorno stiamo facendo tanto».O ...

