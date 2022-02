"A Windsor hanno scorte". Bassetti e la regina Elisabetta positiva al Covid: come la stanno curando (Di lunedì 21 febbraio 2022) "La regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatici da linee guida britanniche. L'ivermectina la stanno usando per svernare i suoi cavalli. Per i fan italioti dell'ivermectina a Windsor hanno scorte: per i vermi". Così suTwitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Policlinico San Martino di Genova, commenta le reazioni dei no-vax alla notizia del conjtagio per Covid della regina Elisabetta. Il professore si sofferma proprio sull'ivermectina, il medicinale che secondo i no-cax potrebbe essere utilizzato per sconfiggere il Covid al posto dei vaccini. Bassetti, inoltre, ha anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Lada tripla vaccinata sta facendo ilin forma lieve per cui solo sintomatici da linee guida britanniche. L'ivermectina lausando per svernare i suoi cavalli. Per i fan italioti dell'ivermectina a: per i vermi". Così suTwitter Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Policlinico San Martino di Genova, commenta le reazioni dei no-vax alla notizia del conjtagio perdella. Il professore si sofferma proprio sull'ivermectina, il medicinale che secondo i no-cax potrebbe essere utilizzato per sconfiggere ilal posto dei vaccini., inoltre, ha anche ...

Advertising

RossanaGiannan2 : RT @ProfMBassetti: La Regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatici da linee guida bri… - dayflyer : RT @ProfMBassetti: La Regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatici da linee guida bri… - eternal_race : @LauraCarrese La Regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatici… - eternal_race : @imballoionico La Regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatic… - Tsanlicandro : RT @ProfMBassetti: La Regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatici da linee guida bri… -