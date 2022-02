Xavi: «Non siamo stati brillanti come col Napoli ma molto più efficaci. Giovedì è una finale» (Di domenica 20 febbraio 2022) Xavi è chiaramente soddisfatto dopo la schiacciante vittoria del Barcellona, che ha battuto 4-1 il Valencia al Mestalla. Il tecnico del Barça ha definito «eccellente» il primo tempo, lodando la concretezza della squadra, efficace come non lo era stata contro il Napoli. «Non siamo stati brillanti come contro il Napoli ma siamo stati molto più efficaci. Stiamo lasciando un campo molto difficile con tre punti ottimi. In generale sono contento, anche se è vero che in certi momenti bisogna essere più costanti e più affidabili. Dobbiamo difendere meglio con la palla, un po’ ci manca» Nel secondo tempo il Barça aveva bisogno di controllare il gioco – vinceva tre a zero – e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022)è chiaramente soddisfatto dopo la schiacciante vittoria del Barcellona, che ha battuto 4-1 il Valencia al Mestalla. Il tecnico del Barça ha definito «eccellente» il primo tempo, lodando la concretezza della squadra, efficacenon lo era stata contro il. «Noncontro ilmapiù. Stiamo lasciando un campodifficile con tre punti ottimi. In generale sono contento, anche se è vero che in certi momenti bisogna essere più costanti e più affidabili. Dobbiamo difendere meglio con la palla, un po’ ci manca» Nel secondo tempo il Barça aveva bisogno di controllare il gioco – vinceva tre a zero – e ...

