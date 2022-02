Sci di Fondo | Jessica Diggins soccorsa e portata via a braccia dopo l’arrivo – VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) La 30 km difemminile, atto conclusivo degli sci stretti per quanto riguarda la rassegna olimpica Pechino 2022, è stata una delle gare più probanti di sempre a causa delle folate di vento gelido che hanno imperversato sulle atlete dal primo all’ultimo metro. Successo meritatissimo per la norvegese Therese Johaug che conquista il terzo oro della sua rassegna; il secondo posto va alla statunitense, già bronzo nella sprint, capace di assicurarsi la piazza d’onore nonostante i pronostici sfavorevoli. La trentenne nativa di Saint Paul è giunta alla meta esanime, crollando a terrala linea del traguardo anche a causa di un’intossicazione alimentare come dichiarato dalla stessa atleta una volta al parco chiuso. Ecco le immagini deldinel ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Cabbot_ : Sci 'di fondo' nel senso che sarà sul fondo della Laguna in mezzo alle nutrie. - BenitoAtos : RT @Eurosport_IT: 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi: dopo a… - Febo67 : RT @Eurosport_IT: 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi: dopo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Fondo

OA Sport

Viene premiata una delegazione di sei volontari di Pechino 2022 dal rappresentante degli atleti nel CIO Martin Fourcade, subito dopo la premiazione delle ultime due gare didiandate in ...... sul podio i primi tre classificati della 30 km mass start femminile e della 50 kmmaschile (... Insieme a Frida Hansdotter , regina svedese delloalpino. Dopo un video che ha promosso i valori ...La 30 km di fondo femminile, atto conclusivo degli sci stretti per quanto riguarda la rassegna olimpica Pechino 2022, è stata una delle gare più probanti di sempre a causa delle folate di vento gelido ...Sci di fondo, 5: non ce la sentiamo di dare la sufficienza. Semmai un 8 pieno va attribuito a Federico Pellegrino (e 2 al resto della squadra…), che è dovuto scappare all’estero per allenarsi…Il fondo ...