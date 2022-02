Roma, Gualtieri riunisce i suoi in conclave in campagna. Dal dossier trasporti al voto per la nomina di Raggi: i nodi sul tavolo del sindaco (Di domenica 20 febbraio 2022) A più di cento giorni di governo, segnati da molti annunci e qualche malumore interno, il sindaco Pd di Roma, Roberto Gualtieri, ha convocato tutti gli eletti di maggioranza in Campidoglio, la giunta capitolina, i 14 presidenti dei Municipi di centrosinistra e le figure chiave che dietro le quinte di Palazzo Senatorio sono chiamate a imprimere un indirizzo alle prossime azioni amministrative. È la squadra dei cento con cui l’ex ministro dell’Economia ha promesso di dare un volto nuovo alla città: sono, infatti, poco meno i commensali a tavola. Location, segreta fino alla tarda serata di venerdì 18 febbraio, Casale Torre Sant’Anastasia, agriturismo a sud della città, in zona Ardeatina Divino Amore. Sui tavoli, oltre a un ricco menù che ciascuno paga per sé, 50 euro a testa, i temi caldi dei rifiuti, dei trasporti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) A più di cento giorni di governo, segnati da molti annunci e qualche malumore interno, ilPd di, Roberto, ha convocato tutti gli eletti di maggioranza in Campidoglio, la giunta capitolina, i 14 presidenti dei Municipi di centrosinistra e le figure chiave che dietro le quinte di Palazzo Senatorio sono chiamate a imprimere un indirizzo alle prossime azioni amministrative. È la squadra dei cento con cui l’ex ministro dell’Economia ha promesso di dare un volto nuovo alla città: sono, infatti, poco meno i commensali a tavola. Location, segreta fino alla tarda serata di venerdì 18 febbraio, Casale Torre Sant’Anastasia, agriturismo a sud della città, in zona Ardeatina Divino Amore. Sui tavoli, oltre a un ricco menù che ciascuno paga per sé, 50 euro a testa, i temi caldi dei rifiuti, deie ...

