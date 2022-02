Regina Elisabetta positiva al Covid | sintomi lievi

(Di domenica 20 febbraio 2022) LONDRA – LaII è risultataal-19. Lo rende noto, in un comunicato, Buckingham Palace. La sovrana britannica avrebbe deisimili a quelli di un raffreddore e continuerà, seppure nel rispetto delle misure sanitarie, le sue attività al castello di Windsor. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Read More WorldII ha il Covid, la sovrana del Regno Unito presenta sintomi lievi 20 Febbraio 2022 Lad'Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce ...Laha spiazzato tutti con un gesto sbalorditivo in occasione di una triste ricorrenza. Tristezza e dolore incolmabile. Queste le emozioni che hanno marchiato il cuore della...La regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19, ma fortunatamente ha sintomi lievi, simili a un raffreddore. Continuerà quindi a svolgere i compiti istituzionali meno impegnativi previsti per ...Da lunedì Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta passano dall’arancione al giallo. La Regina Elisabetta positiva al covid-19: ha sintomi lievi. Nel mondo 423 milioni di casi e oltre 5.8 milioni di ...