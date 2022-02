Juventus, Adani: «Con le figurine non si vincono le partite» (Di domenica 20 febbraio 2022) Daniele Adani ha parlato della Juve dopo il derby della Mole. Le dichiarazioni dell’opinionista sulla situazione bianconera Daniele Adani, a 90° Minuto, ha parlato della Juve dopo il derby della Mole pareggiato 1-1. Le dichiarazioni dell’ex giocatore. DICHIARAZIONI – «La partita col Torino ha fatto vedere un paio di passi indietro rispetto alle prime uscite di Vlahovic. Agnelli ha fatto regalo ai tifosi juventini, ma ha dato un onore e un onere ad Allegri. C’è da giocare di più, essere più brillanti, essere più offensivi. A lungo il Torino ha messo sotto la Juve. Le figurine non servono per vincere le partite e i campionati. C’è bisogno di altro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Danieleha parlato della Juve dopo il derby della Mole. Le dichiarazioni dell’opinionista sulla situazione bianconera Daniele, a 90° Minuto, ha parlato della Juve dopo il derby della Mole pareggiato 1-1. Le dichiarazioni dell’ex giocatore. DICHIARAZIONI – «La partita col Torino ha fatto vedere un paio di passi indietro rispetto alle prime uscite di Vlahovic. Agnelli ha fatto regalo ai tifosi juventini, ma ha dato un onore e un onere ad Allegri. C’è da giocare di più, essere più brillanti, essere più offensivi. A lungo il Torino ha messo sotto la Juve. Lenon servono per vincere lee i campionati. C’è bisogno di altro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

