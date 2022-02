Fiorentina-Atalanta | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventiseiesima giornata di. Allo stadio Franchi tutto pronto per uno sconto interessante in zona europea. I viola vogliono restare in corsa, gli orobici agganciare il quarto posto. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 12.30 di domenica 20 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. SportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Franchi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22.