Covid | contagi in calo Due anni fa il primo caso dell' epidemia a Codogno

Il presidente Mattarella oggi ha voluto rendere omaggio all' impegno dei sanitari ricordando chi ha perso la vita per aiutare e curare. Un grazie rilanciato anche da Papa Francesco. Mentre il ministro ...

Il presidente Mattarella oggi ha voluto rendere omaggio all' impegno dei sanitari ricordando chi ha perso la vita per aiutare e curare. Un grazie rilanciato anche da Papa Francesco. Mentre il ministro ...Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, dove per settimane si sono registrati livelli record di, con anche oltre 200mila positivi al giorno. ...RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 205 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2. Rieti (78) – Accumoli (1) – Amatrice (2) – Antrodoco (2) – ...Abbiamo preso a paragone i picchi dei contagi dall’inverno del 2020 per cercare di capire come è cambiato il tasso di letalità, cioè il numero di persone che sono morte a causa di una malattia (in ...