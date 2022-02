Clan Mallardo | arriva la sentenza per Mimmo Di Nardo ‘o pisciaiuolo

(Di domenica 20 febbraio 2022)laperDi, detto o. Era imputato per aver commesso 7 reati: estorsione consumata aggravata, rapina consumata, tentata estorsione, porto e detenzione di un fucile, lesioni pluriaggravate, ricettazione di armi, tutte commesse con l’aggravante mafioso, per aver agevolato il(il cosiddetto articolo 7, oggi 416 bis comma 1 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nella primavera del 2020 la Dda di Napoli ha scoperto che ildi Giugliano aveva costruito una vera e propria holding criminale che riciclava i proventi dei capitali sporchi in immobili, ...... Contini,e Licciardi . Questo, come altri, ha fra i suoi interessi anche il settore sanitario e il controllo degli ospedali. Chiedono il pizzo alle aziende appaltatrici, impongono ...Era imputato per ben 7 reati, con l’aggravante di aver favorito il Clan Mallardo, egemone a Giugliano. I capi d’accusa vanno dalla rapina, all’estorsione, alla detenzione di armi, alle lesioni. La ...Di Nardo alias ‘o pisciaiuolo, ras del clan Mallardo, è stato condannato alla pena finale di anni 8 di reclusione, dal GUP del Tribunale di Napoli Dottoressa Federica Girardi. Accogliendo la ...