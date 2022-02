Carnevale di Viareggio 2022, al via la festa. Emozioni e applausi, si riparte (Di domenica 20 febbraio 2022) In tantissimi sui Viali a mare, applausi per l attesissima cerimonia inaugurale. Accessi con Green pass, nessuna ... Leggi su lanazione (Di domenica 20 febbraio 2022) In tantissimi sui Viali a mare,per l attesissima cerimonia inaugurale. Accessi con Green pass, nessuna ...

Advertising

altrogiornorai1 : Carnevale di Viareggio: il carro dedicato ad @AchilleIDOL ? #OggièUnAltroGiorno @domenicomarock @serenabortone… - MaurizioMurgia : Kinder e la Fondazione del Carnevale di Viareggio entrano in contatto per la prima volta nel 2019 e lì scoprono di… - evyna : Kinder torna al carnevale di Viareggio - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Il primo corso del carnevale di #Viareggio I carri sfilano sul palcoscenico dei viali a mare in una festa di pubblico @c… - sofjabruno : meritavo di nascere a viareggio e andare al carnevale ogni cazzo di anno -