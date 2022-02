Calciomercato Milan, i movimenti per l’estate tra centrocampo ed attacco (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Milan dopo il pareggio di Salerno non ne esce ridimensionato, ma sicuramente con qualche certezza in meno rispetto alle vittorie nel derby e contro la Sampdoria delle scorse settimane, dovendosi tenere a buona distanza dalle inseguitrici Inter e Napoli. Qualcosa, oltre ai risultati sul campo, bolle in pentola anche nel Calciomercato rossonero. Belotti Torino MilanVista la partenza ormai quasi certa di Kessié, a giugno scadrà il contratto e non rinnoverà, la dirigenza rossonera sta valutando altri profili per il centrocampo. Uno di questi è Jordan Veretout, classe 1993 in forza alla Roma. Ma ad essere vagliata è anche l’ipotesi di qualche occasione in attacco, in questo caso il nome caldo è Andrea Belotti, il quale già ai microfoni di Dazn, nel derby, aveva lasciato la porta socchiusa ad ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Ildopo il pareggio di Salerno non ne esce ridimensionato, ma sicuramente con qualche certezza in meno rispetto alle vittorie nel derby e contro la Sampdoria delle scorse settimane, dovendosi tenere a buona distanza dalle inseguitrici Inter e Napoli. Qualcosa, oltre ai risultati sul campo, bolle in pentola anche nelrossonero. Belotti TorinoVista la partenza ormai quasi certa di Kessié, a giugno scadrà il contratto e non rinnoverà, la dirigenza rossonera sta valutando altri profili per il. Uno di questi è Jordan Veretout, classe 1993 in forza alla Roma. Ma ad essere vagliata è anche l’ipotesi di qualche occasione in, in questo caso il nome caldo è Andrea Belotti, il quale già ai microfoni di Dazn, nel derby, aveva lasciato la porta socchiusa ad ...

Advertising

cmdotcom : #Kalulu: 'Rinnovo? Voglio restare a lungo al #Milan. #Maldini un mito, #Maignan il miglior portiere. Su Adli...'… - cmdotcom : #Milan , intesa di massima con Leao per il rinnovo: gelate #Arsenal e #ManchesterCity - cmdotcom : #Milan, un pareggio senza giustificazioni: il sogno scudetto finisce qui. Pioli non sarà mai bravissimo… - Maglia_DaCalcio : Calciomercato Milan: Veretout alternativa a Renato Sanches, Belotti aspetta Ibrahimovic | - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Via dal #Liverpool a zero, può essere l’attaccante del futuro #ACMilan #SempreMilan -