Via libera dell'Aifa alla quarta dose: a chi verrà somministrata (Di sabato 19 febbraio 2022) Arriva l'ok dal Cts dell'Aifa alla "quarta" dose del vaccino anti-covid per i soggetti gravemente immunodepressi. Ieri la Commissione tecnico scientifica si è riunita ieri ed ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute. Non si tratta di una vera e propria quarta dose, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

