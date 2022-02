Spento l'incendio sul traghetto partito da Igoumenitsa. Ci sono ancora alcuni dispersi (Di sabato 19 febbraio 2022) La nave era in navigazione tra l'isola greca e Brindisi. Quasi 300 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati portati in salvo a Corfù. Si cercano ancora una decina di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 febbraio 2022) La nave era in navigazione tra l'isola greca e Brindisi. Quasi 300 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggiostati portati in salvo a Corfù. Si cercanouna decina di ...

Advertising

emergenzavvf : Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata… - villacalendasco : RT @Majakovsk73: In questo senso danno molto limitato, il che spiega perché incendio già spento. Ma ovviamente evento ha dato fuoco alle po… - Majakovsk73 : In questo senso danno molto limitato, il che spiega perché incendio già spento. Ma ovviamente evento ha dato fuoco alle polveri propaganda - Majakovsk73 : #ucraina cose certe: esplosioni 2, 1 su pipeline ed 1 su stazione di servizio. Pipeline non è druzbha citato da mol… - Majakovsk73 : #ucraina incendio sarebbe stato ufficialmente spento. -