Serie A, domani c’è Inter-Sassuolo: le probabili formazioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Nuovo turno per la Serie A che si appresta a vivere la settima giornata del girone di ritorno. Tra i match in programma ci sarà anche la sfida di San Siro tra Inter e Sassuolo in programma alle ore 18:00 di domani 20 febbraio: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: Dimarco e D’Ambrosio per un posto Torna in panchina Inzaghi dopo la squalifica dell’ultimo turno. L’allenatore nerazzurro deve rinunciare a Bastoni per squalifica: al suo posto c’è Dimarco con D’Ambrosio ad insidiarlo. Resto della difesa con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic. A centrocampo assenza ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Ledi, match della ventiseiesima giornata dellaA 2021/2022 Nuovo turno per laA che si appresta a vivere la settima giornata del girone di ritorno. Tra i match in programma ci sarà anche la sfida di San Siro train programma alle ore 18:00 di20 febbraio: ecco le. Qui: Dimarco e D’Ambrosio per un posto Torna in panchina Inzaghi dopo la squalifica dell’ultimo turno. L’allenatore nerazzurro deve rinunciare a Bastoni per squalifica: al suo posto c’è Dimarco con D’Ambrosio ad insidiarlo. Resto della difesa con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic. A centrocampo assenza ...

