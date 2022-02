Sampdoria - Empoli 2 - 0 | per gli azzurri è buio pesto

Advertising

DiMarzio : #SerieA | .@sampdoria, #Sensi salta la sfida contro l'@EmpoliCalcio - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - sportmediaset : Serie A, #SampdoriaEmpoli 2-0: Quagliarella risorge e trascina i blucerchiati. #SportMediaset… - infoitsport : Sampdoria-Empoli 2-0, Quagliarella ferma il tempo con una doppietta - sportface2016 : #SampdoriaEmpoli, tifoso colpito da infarto dopo il primo gol di #Quagliarella: rianimato, è stato trasportato in o… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

Laha battuto per 2 - 0 sull'in una gara valida per la 26/a giornata di Serie A. I gol al 14' e al 29' di Quagliarella (S). Con questa vittoria, lasale a quota 26 punti ...Nel pomeriggioè finita 2 - 0. Ha deciso il match una doppietta del capitano blucerchiato Quagliarella. Adesso all'Olimpico la Roma di Mourinho sfida il Verona, una delle squadre ...Spavento sulle tribune del Ferraris in occasione di Samdporia-Empoli, sfida che si è giocata alle ore 15:00 di sabato 19 febbraio in cui i padroni di casa si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta ...Genova, 19 febbraio 2022 - "Oggi ho visto una squadra che ha voluto imporsi da subito e ci è riuscita fino al 93' ma che però, come spesso succede, non riesce a raccogliere quello che semina". Così ...