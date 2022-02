Salernitana-Milan 2-2 | rossoneri frenano in vetta

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) -pareggiano 2-2 nel match della 26esima giornata di Serie A. I, primi con 56 punti, dopo la frenata contro il fanalino di coda hanno 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter che ha 2 partite in meno e si appresta a ricevere il Sassuolo. Il Napoli, ora terzo con 53 punti, va a Cagliari. Larimane ultima con 14 punti. Ilparte sul velluto e trova il gol al 5'. Percussione di Theo Hernandez che imbuca per Messias, sinistro preciso dal limite dell'area e 0-1. Ipossono gestire la partita con tranquillità, ma si complicano la vita al 29'. Ilsi espone alla ripartenza dei padroni di casa. Mazzocchi scappa sulla fascia destra e crossa, Djuric decolla e di testa offre a Bonazzoli, che insacca con una ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - MilanWorldForum : Gli opinionisti Sky e DAZN su Salernitana Milan 2-2 Le dichiarazioni -) - ZzaPina : RT @CucchiRiccardo: Una #Salernitana ben messa in campo e determinata e un #Milan sotto tono e poco pratico. Una partita sulla carta facile… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Milan

Lasfiora il colpaccio contro il. Alla fine è Rebic a salvare i rossoneri dopo che Djuric e Bonazzoli avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Messias: la squadra di Pioli rischia ...Questo punto mantiene per ora in vetta ilche sale a 56 punti e regala un punto d'oro alla, sempre ultima ma a quota 14 ...SALERNO (ITALPRESS) – Una Salernitana commovente lotta assieme al suo nuovo allenatore, Davide Nicola, e ferma sul 2-2 il Milan. Bonazzoli e Djuric giocano un brutto scherzo a Pioli che perde punti ...Il solito grande pubblico dell’Arechi accoglie Salernitana e Milan in campo nel match chiude il programma del sabato della 26.a giornata di Serie A. (Getty Images) Rivitalizzata dalla cura Nicola, la ...