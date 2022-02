(Di sabato 19 febbraio 2022) All'Olimpico unain emergenza trova il pari in rimonta contro ilgrazie a Volpato e Bove, due giovanissimi entrambi al primo gol in A. Ilva subito in vantaggio dopo cinque minuti ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-2 Verona *(Volpato 65') #SSFootball - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: Insufficienze gravi ad alcuni dei senatori, straripanti le 'matricole' ?? #RomaVerona ????? Le pagelle del Prof. @PaoloMa… - Italia_Notizie : Roma-Verona 2-2: i baby Volpato e Bove rispondono a Barak e Tameze -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

AGI - Laviene salvata da due ragazzini e con ilsi prende un pareggio che sembrava quasi insperato. Finisce 2 - 2 all'Olimpico con le prime reti in Serie A del 2003 Volpato e del 2002 Bove, che ...E' terminato in parità, 2 - 2, il secondo anticipo della 26esima giornata di Serie A tra. Mourinho ringrazia i giovani della Primavera Volpato e Bove , in grado di rimontare le due reti del primo tempo di Barak e Tameze . In classifica giallorossi al terzo pareggio di fila ...19.54 Anticipo Serie A, Roma-H.Verona 2-2 Grande rimonta di una Roma in emergenza sotto di due gol nel primo tempo. Schema su punizione, Barak insacca (4') dopo la respinta di Rui Patricio.Affon- do ...Edoardo Bove si è tolto una grandissima soddisfazione oggi contro l’Hellas Verona, trovando il suo primissimo gol in Serie A all’ottava presenza totale, la settima in questa stagione. Queste le sue ...