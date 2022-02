(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo sviluppatore Sleirsgoevy haun nuovo aggiornamento del suo clientnon ufficiale per PS4 con la nuova versione 0.2.3.è un servizio VPN che ti consente di estendere una rete LAN online e ti aiuta a simulare una rete locale con gli amici su Internet, per giocare a giochi LAN in remoto. Changelog Risolve gli errori di connessione su alcune reti. Download IV0000-BREW00179 00-LOGMEIN00.pkg Fonte Github “© 2022 GAMESANDCONSOLES.net Questo feed è solo per uso personale non commerciale. Se non stai leggendo questo materiale nel sito originale, il sito che stai guardando è colpevole di violazione del copyright. Si prega di contattare l'admin del sito GAMESANDCONSOLES.NET in modo che possiamo intraprendere immediatamente un'azione legale.'' Il post completo PS4...

Advertising

GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4 Hamachi v0.2.3 - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4JB v3.5.0-beta - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.5.5 - zazoomblog : [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.4.50 - #[PS4] #Rilasciato #PS4CheaterNeo - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.5.5 -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Zazoom Blog

BioWare non ha al momentonulla di nuovo legato al franchise, anche se sappiamo che il ... Inoltre, sembra pressoché certo che il gioco non vedrà quasi certamente la luce sue Xbox One , ...Tutti lo aspettavamo con grandissima impazienza e, quando finalmente venne, seguirono ... " Clicca qui per acquistare Resident Evil 7 in versione" Clicca qui per acquistare Resident Evil ...Seppur con un titolo diverso dalla versione PS4 rilasciata nel giugno 2021, il porting per Switch manterrà tutte le caratteristiche di quest’ultima, tra cui: miglioramenti grafici, supporto ai 60 fps ...Nelle scorse ore, Compile Heart ha rilasciato un nuovo trailer del suo prossimo JRPG, Hyperdimension Neptunia: Sisters vs Sisters. Questa volta, il trailer si concentra sul filmato di apertura del ...