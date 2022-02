Pechino 2022: doppietta per la Germania nel bob a 2 femminile (Di sabato 19 febbraio 2022) Pechino, 19 feb. - (Adnkronos) - doppietta per la Germania nel bob a due femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nel budello di Yanqing, trionfano Laura Nolte e Deborah Levi, con un tempo complessivo al termine delle quattro manche di 4'03"96. Alle loro spalle, le connazionali Mariama Jamanka e Alexandra Burghardt, seconde con un ritardo di 0"77. A completare il podio le statunitensi Elana Meyers Taylor e Sylvia Hoffman, distanti 1"52 secondi dalla vetta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. - (Adnkronos) -per lanel bob a dueai Giochi Olimpici Invernali di. Nel budello di Yanqing, trionfano Laura Nolte e Deborah Levi, con un tempo complessivo al termine delle quattro manche di 4'03"96. Alle loro spalle, le connazionali Mariama Jamanka e Alexandra Burghardt, seconde con un ritardo di 0"77. A completare il podio le statunitensi Elana Meyers Taylor e Sylvia Hoffman, distanti 1"52 secondi dalla vetta.

fattoquotidiano : Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce - Eurosport_IT : L'Italia è il Paese che ricompensa meglio i propri atleti medagliati ???????? #Beijing2022 | #Medaglie - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - TV7Benevento : Pechino 2022: doppietta per la Germania nel bob a 2 femminile - - SophieTavernese : RT @TgrRaiVdA: Che festa a #Gressoney per #FedericoPellegrino! La medaglia d'argento di #Pechino2022 torna a casa assieme alla moglie Greta… -