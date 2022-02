(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlTuscia gli scontri diretti non li sbaglia. Dopo Fidelis Andria, Potenza e Messina i biancorossi confermano la tesi anche sul campo delladove si impongono per 3-0. Al ‘gli uomini di Menichini (alla centesima panchina tra i prof) passano con una prestazione perfetta:firmato da Rocchi, Artistico e Franchini e sette punti di vantaggio sugli azzurrostellati e sulla zona playout. Diametralmente opposto il discorso per lache nel giorno della ripartenza cade davanti al proprio pubblico, offrendo una gara già complicata di suo, resa ancora più difficile a causa dell’espulsione di Celesia al 25? della ripresa, quando il gap tra le contendenti era di un solo gol. Ospiti in vantaggio in pieno extra time del primo tempo con Rocchi: perfetto ...

Advertising

anteprima24 : ** #Paganese, tonfo interno: al 'Marcello Torre' il #Monterosi cala il tris ** -

Ultime Notizie dalla rete : Paganese tonfo

anteprima24.it

... chiamato a rialzare la testa dopo l'inattesocasalingo contro il Messina, nella difficile ... ottenendo 7 punti sui 12 a disposizione nelle 4 gare con Catania,, Monterosi e Messina. ...Bianconeri reduci da due successi in campionato ma anche dalcon il Chelsea così come l'... Alle 21 invece il Monopoli ospita laper restare sulla scia della capolista. IL QUADRO IN ...Battuta d'arresto inaspettata per la Cavese che cade sul campo del Giarre. Una gara brutta, combattuta ma avara di emozioni. Le occasioni si contano ...I galletti, reduci dal tonfo interno con il Messina ... evento che in assoluto non capitava tra novembre e dicembre 2020 (vs Casertana e Paganese). In assoluto lontano dal San Nicola si sono incassate ...