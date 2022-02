Nuovo “Sofagate” per Ursula von der Leyen | il ministro degli Esteri ugandese la salta e non le stringe la mano Interviene Macron

(Di sabato 19 febbraio 2022) Un episodio che ricorda molto ildell’aprile 2021 quello che ha visto coinvolta nuovamente la presidente della Commissione Uevon der. È successo giovedì – 17 febbraio – durante l’arrivo dei leader africani a Bruxelles per il vertice Ue-Africa, quando ilOdongo Jeje hato la stretta dicon la numero uno dell’esecutivo europeo dopo la foto di rito con von der, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e il presidente francese Emmanuel. Ugandan Foreign Minister Abubakhar Jeje Odongo appeared to ignore EU Commission Presidentvon derat an official reception in Brussels ...

Prima la sedia di Erdogan , ora la stretta di mano di Odongo Jeje . Unsi abbatte su Ursula von der Leyen . La presidente della Commissione europea, mentre sta accogliendo i leader africani arrivati a Bruxelles per il vertice Europa - Africa, viene ...brutto episodio di sessismo ai danni della presidentessa della Commissione europea Ursula von ... Ilmi toglie il sonno. Michel in crisi per il caso Von der Layen Lo sconcertante e ...Cavoli, è successo di nuovo. Un altro sofagate, stavolta in salsa africana e non turca. Ricordate l’aprire dell’anno scorso? All’incontro con Erdogan, Ursula von der Leyen si ritrovò imbarazzata in ...