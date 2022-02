Nuovo Bug zero-day di Google Chrome : IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browser (Di sabato 19 febbraio 2022) Bug zero-day di Google Chrome : IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browserGoogle ha rilasciato un aggiornamento di emergenza (Chrome 98.0.4758.102) per il browser Chrome su Windows, Mac o Linux che corregge 7 vulnerabilità ad alta gravità. Vi consigliamo di AGGIORNARE SUBITO la vostra versione di Google Chrome ed in questo articolo vi spieghiamo come fare Ecco come AGGIORNARE Google Chrome : Aprire questo link : Chrome://settings/help oppure dal menu in alto a destra con i “tre puntini” –> GUIDA —> INFORMAZIONI SU Google ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 19 febbraio 2022) Bug-day diilha rilasciato un aggiornamento di emergenza (98.0.4758.102) per ilsu Windows, Mac o Linux che corregge 7 vulnerabilità ad alta gravità. Vi consigliamo dila vostra versione died in questo articolo vi spieghiamo come fare Ecco come: Aprire questo link :://settings/help oppure dal menu in alto a destra con i “tre puntini” –> GUIDA —> INFORMAZIONI SU...

