Nocera Inferiore, approvato il primo piano verde (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato approvato dalla Giunta comunale di Nocera Inferiore il primo piano del verde per la città. Dopo il piano Urbanistico Comunale è il secondo strumento decisivo per la tutela e la riqualificazione territoriale ed ambientale della città. Quattro le macro aree individuate: verde urbano, verde nelle aree produttive, Collina del Parco e Monte Albino. Censimento, quantità e tipologia delle piantumazioni da insediare nei prossimi anni anche per combattere l’inquinamento con piante a ciò destinate; è questa la finalità del piano del verde*l che l’attuale Amministrazione comunale lascia in eredità alla città e al futuro. ” Sono soddisfatto di questo importante ulteriore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statodalla Giunta comunale diildelper la città. Dopo ilUrbanistico Comunale è il secondo strumento decisivo per la tutela e la riqualificazione territoriale ed ambientale della città. Quattro le macro aree individuate:urbano,nelle aree produttive, Collina del Parco e Monte Albino. Censimento, quantità e tipologia delle piantumazioni da insediare nei prossimi anni anche per combattere l’inquinamento con piante a ciò destinate; è questa la finalità deldel*l che l’attuale Amministrazione comunale lascia in eredità alla città e al futuro. ” Sono soddisfatto di questo importante ulteriore ...

Advertising

anteprima24 : ** Nocera Inferiore, approvato il primo piano verde ** - RTAlive1 : Approvato in Giunta il primo Piano del Verde per la città di Nocera Inferiore - sevensalerno : Nocera Inferiore: la Polizia di Stato arresta due fratelli per spaccio - VAIstradeanas : 06:54 #SS266|669 Traffico da Nocera Inferiore - SS18 Tirrena Inferiore a Piedimonte.Velocità:11Km/h - VAIstradeanas : 06:43 #SS266|669 Traffico da Piedimonte a Nocera Inferiore - SS18 Tirrena Inferiore.Velocità:11Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore Torre Annunziata, 8 arresti nell'operazione Alto Impatto La Procura di Nocera Inferiore ne ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. Numerosi i provvedimenti restrittivi eseguiti. Robert Teterycz, 38enne di origini ...

Maxi controlli dei carabinieri nel napoletano: otto arresti e sette denunce La Procura di Nocera Inferiore ne ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. E ancora, un uomo di 51 anni, originario di Boscotrecase , dovrà espiare 2 anni e 6 mesi ...

Nocera Inferiore, approvato il primo piano verde anteprima24.it Torre Annunziata - 8 arresti e 7 denunce in un servizio "alto impatto" 1 anno e 4 mesi di reclusione per Bernardo Fattorusso, 34enne di Boscotrecase. La Procura di Nocera Inferiore ne ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. E ancora, ...

Torre Annunziata - 8 arresti e 7 denunce in un servizio 'alto impatto' dei Carabinieri 1 anno e 4 mesi di reclusione per Bernardo Fattorusso, 34enne di Boscotrecase. La Procura di Nocera Inferiore ne ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. E ancora, ...

La Procura dine ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. Numerosi i provvedimenti restrittivi eseguiti. Robert Teterycz, 38enne di origini ...La Procura dine ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. E ancora, un uomo di 51 anni, originario di Boscotrecase , dovrà espiare 2 anni e 6 mesi ...1 anno e 4 mesi di reclusione per Bernardo Fattorusso, 34enne di Boscotrecase. La Procura di Nocera Inferiore ne ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. E ancora, ...1 anno e 4 mesi di reclusione per Bernardo Fattorusso, 34enne di Boscotrecase. La Procura di Nocera Inferiore ne ha disposto la carcerazione per reati inerenti il traffico di stupefacenti. E ancora, ...