Monterchi Ar | arrestato 30enne migrante | infastidisce clienti bar e aggredisce carabinieri

Ultime Notizie dalla rete : Monterchi arrestato

... il cittadino tunisino che è statodai carabinieri di Sansepolcro, per aver aggredito due ... Una notte movimentata , quella al confine fra Umbria e Toscana: precisamente a, in un ...... era sotto l'effetto di un mix di alcol e droga Notte a dir poco movimentata per i carabinieri di Sansepolcro (Ar), intervenuti in un locale a(a pochi km da Citerna), dove hanno tentato ...E’ accaduto ieri sera a Monterchi (Arezzo). Protagonista un 30enne di origine tunisina che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga, perché deteneva sei grammi di ...Arezzo, 19 febbraio 2022 - Notte a dir poco movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che sono dovuti intervenire in un esercizio commerciale nel territorio del comune Monterchi, ...