Le carte dell’inchiesta Attanasio – “L’ambasciatore sapeva del rischio terrorismo nell’area in cui fu ucciso”. La moglie: “Ebbe rassicurazioni dall’Agenzia Onu, in altre circostanze decise di non partire” (Di sabato 19 febbraio 2022) di Giusy Baioni e Gianni Rosini “Ricordo di aver sentito dal rappresentante Ue riferire che era stato colpito dalla dimensione dei traffici illegali di materie prime nella regione di Goma e dal fatto che osservatori americani avevano parlato di un’allerta sul terrorismo”: a parlare è Saro Castellana, cancelliere contabile presso l’ambasciata italiana di Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo. Era stato incaricato dalL’ambasciatore Luca Attanasio di partecipare a una riunione dei Capi missione Ue il 18 febbraio 2021, nell’imminenza della partenza del diplomatico per la missione del Programma alimentare mondiale dell’Onu durante la quale, 4 giorni dopo, verrà ucciso in un’imboscata insieme al Carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e a uno degli autisti, Mustapha Milambo. La settimana prima, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) di Giusy Baioni e Gianni Rosini “Ricordo di aver sentito dal rappresentante Ue riferire che era stato colpito dalla dimensione dei traffici illegali di materie prime nella regione di Goma e dal fatto che osservatori americani avevano parlato di un’allerta sul”: a parlare è Saro Castellana, cancelliere contabile presso l’ambasciata italiana di Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo. Era stato incaricato dalLucadi partecipare a una riunione dei Capi missione Ue il 18 febbraio 2021, nell’imminenza della partenza del diplomatico per la missione del Programma alimentare mondiale dell’Onu durante la quale, 4 giorni dopo, verràin un’imboscata insieme al Carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e a uno degli autisti, Mustapha Milambo. La settimana prima, il ...

