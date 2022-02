Il casellino sud costerà più di 31 milioni | sulla carta il cantiere durerà 545 giorni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : casellino sud

il Resto del Carlino

PESARO - Ildi Santa Veneranda, ovvero Pesaro, sarà un'opera da 31 milioni e rotti e sulla carta dovrà terminare in 18 mesi circa. Considerando che nel cronoprogramma annunciato lunedì scorso in ...PESARO - Ildi Santa Veneranda, ovvero Pesaro, sarà un'opera da 31 milioni e rotti e sulla carta dovrà terminare in 18 mesi circa. Considerando che nel cronoprogramma annunciato lunedì scorso in ...Brad Pitt trascina ancora una volta in tribunale l’ex moglie Angelina Jolie, colpevole di aver venduto senza il suo permesso a un oligarca russo le proprie quote della proprietà vinicola acquistata ...PESARO - Il casellino di Santa Veneranda, ovvero Pesaro sud, sarà un’opera da 31 milioni e rotti e sulla carta dovrà terminare in 18 mesi circa. Considerando che nel cronoprogramma annunciato lunedì ...