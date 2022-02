Highlights e gol Salernitana-Milan 2-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Advertising

DiMarzio : #SerieC, il #Campobasso supera il #Bari grazie alla tripletta di Liguori - DiMarzio : #SerieC, l'#Avellino ritrova i tre punti. Gautieri si presenta con una vittoria contro la #FidelisAndria - MAOgunremi : RT @DiMarzio: #SerieC, il #Campobasso supera il #Bari grazie alla tripletta di Liguori - despite_qwame : RT @DiMarzio: #SerieC, il #Campobasso supera il #Bari grazie alla tripletta di Liguori - squaglianzogna : RT @DiMarzio: #SerieC, il #Campobasso supera il #Bari grazie alla tripletta di Liguori -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Pioli La cronaca di Roma - Verona 2 - 2 () Pronti, via e il Verona trova subito ildel vantaggio: dopo 5' minuti è Barak a segnare sugli sviluppi di un calcio da fermo. Al 20' c'è il ...Nel big match della 26ª giornata di Premier League, il Tottenham, vince a sorpresa per 3 - 2 in casa del Manchester City. InKulusevski, Gundogan, Kane (doppietta) e Mahrez. Guarda glidel matchIl gol di Hakim Ziyech ha permesso al Chelsea di portare a casa un' importante vittoria contro il Crystal Palace negli ultimi minuti di gara (per la precisione al 89'). Per la stessa statistica, nelle ...Il quarto anticipo della 26^ giornata del campionato italiano di Serie A 2021/2022 va in scena allo stadio Arechi di Salerno, dove la Salernitana del nuovo allenatore Davide Nicola ospita il Milan ...