Giulia | Ciro De Caro e Rosa Palasciano | “Volevamo essere liberi di lasciarci stupire

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il regista di- Una selvaggia voglia di libertà,De, e la protagonistaraccontano il loro viaggio alla scoperta di una femminilità atipica in una Roma assolata e pandemica.non è una ragazza come tante. Quello creato dal registaDeinsieme all'attriceè uno dei ritratti al femminile più intensi e sorprendenti che il cinema italiano recente ci ha regalato. Per fare la conoscenza di, occorre recarsi al cinema, dove- Una selvaggia voglia di libertà è disponibile in 30 copie - destinate ad aumentare, ci auguriamo - dal 17 febbraio.è una giovane lunatica e taciturna che lavora part-time ...

- Internazionale : "In questa scena si scontrano due mondi. Da una parte Giulia, col suo animo ribelle. Dall'altra, chi non la compren… - metfirenze : Spazio Alfieri. Giulia, film dal realismo puro che conferma il talento del regista Ciro de Caro nell'uscire fuori d…

Sul suo personaggio aggiunge: "Per la gestualità di Giulia mi ha chiesto di pensare a una volpe, così è molto legata ai sensi, all'olfatto, è dotata di una fisicità che salta subito all'occhio. ...Giulia non è una ragazza come tante. Quello creato dal regista Ciro De Caro insieme all'attrice Rosa Palasciano è uno dei ritratti al femminile più intensi e sorprendenti che il cinema italiano ...