Fondazione Open | sequestri a Marco Carrai annullati dalla Cassazione

Advertising

CristianNovelli : @AfinetAlberto Prevedo donazioni ingenti per la fondazione Open (che niente ha a che vedere con Italia Viva, sia chiaro eh). - ConteZero76 : @IrisBlue2021 @spighissimo A dire il vero la giunta del Senato ha riconosciuto la violazione delle guarentigie cost… - Tsanlicandro : @ItaliaViva @sara_moretto Chiedete pure i bilanci della fondazione open e della banda bassotti e del bomba di Rignano - IrisBlue2021 : @ConteZero76 @spighissimo Stai facendo confusione Le intercettazioni illegali finite sui giornali sono quelle di T… - ConteZero76 : @1958Aldo @alberico1io @spighissimo Direi proprio di sì, e le elezioni si sono svolte nel marzo 2018, quindi erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Open

... il supporto di Comune di Alghero,Alghero edi Sardegna alimentano la ... ogni team sarà compito da 2 donne e da 2 uomini messi a confronto nelle 4 categorie previste: Elite,,...Uno dei casi politici della settimana è stato quello della lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo Renzi , una lettera allegata agli atti dell'inchiesta sullae che in verità, con l'inchiesta, centra poco e niente. Non a caso, la divulgazione di quella missiva ha scatenato aspre polemiche. "Mi fai male, aiuto". Orrore contro Rajae: prima gli ...del delitto di illecito finanziamento di partito e che la Fondazione Open ha sempre operato lecitamente per il raggiungimento dei suoi scopi statutari". "Nel corso di questi anni - spiega Dinoia - il ...“Con questa sentenza il Supremo Collegio ha chiuso, una volta per tutte, la questione e ha statuito – evidenzia il penalista – che non sussiste neppure l’ipotesi astratta del delitto di illecito ...