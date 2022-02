Finto matrimonio con pusher nordafricano, lui la sequestra per mesi: l’incubo di una modenese (Di sabato 19 febbraio 2022) Modena, 19 feb — Aveva contratto un Finto matrimonio con un 31enne nordafricano, 10mila euro perché lo straniero ottenesse la cittadinanza italiana, ma è finita malissimo: lui l’ha sequestrata per mesi, tenendola prigioniera nel covo di una rete di spaccio attiva tra l’Emilia e il Veneto. Finché la vittima, una 28enne modenese, è riuscita a eludere la stretta sorveglianza dei suoi carcerieri, fuggendo dal luogo di prigionia e denunciando i suoi aguzzini. Le indagini hanno portato alla denuncia di otto persone. sequestrata dal pusher nordafricano La vicenda, secondo quanto riportato da TgCom24, è venuta allo scoperto quando una 29enne di Reggio Emilia, dopo aver perso il cellulare e bloccato i vari account, è venuta in possesso di un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 febbraio 2022) Modena, 19 feb — Aveva contratto uncon un 31enne, 10mila euro perché lo straniero ottenesse la cittadinanza italiana, ma è finita malissimo: lui l’hata per, tenendola prigioniera nel covo di una rete di spaccio attiva tra l’Emilia e il Veneto. Finché la vittima, una 28enne, è riuscita a eludere la stretta sorveglianza dei suoi carcerieri, fuggendo dal luogo di prigionia e denunciando i suoi aguzzini. Le indagini hanno portato alla denuncia di otto persone.ta dalLa vicenda, secondo quanto riportato da TgCom24, è venuta allo scoperto quando una 29enne di Reggio Emilia, dopo aver perso il cellulare e bloccato i vari account, è venuta in possesso di un ...

NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: Otto denunciati per il sequestro e il giro di droga, tutti immigrati - IlPrimatoN : Otto denunciati per il sequestro e il giro di droga, tutti immigrati - Deliberatament1 : @BLUESKY08888 @AdrianaVolpeTV @SBruganelli Non me la prederei con Delia che c'entra ben poco, fa tutto lui, - con i… - DursoAVita1 : @tvstellare Finto gossip, finto matrimonio, bambino con la malattia, a PRATI SEI UNA TRUFFATRICI HA FATTO BENE BARB… - DaliaRossi : @EmmaFerri3 La celebrazione del finto matrimonio è stata sponsorizzata perciò no gli è costata nulla dai vestiti, a… -