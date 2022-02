Dritto e Rovescio, Del Debbio una furia in diretta contro gli autori: “Pensano che sia scemo …” (Di sabato 19 febbraio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo a Dritto e Rovescio ovvero il celebre programma di Rete 4 condotto dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio. Quest’ultimo si è infatti lasciato andare ad un duro sfogo tirando in causa anche i suoi autori. Ma, per quale motivo? Sfogo di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio Sono molti coloro che amano seguire con costanza il celebre programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio ovvero ‘Dritto e Rovescio’. Un programma all’interno del quale vengono affrontati argomenti che riguardano la politica e società italiane e che per farlo non solo vengono intervistati politici ma vengono effettuati anche dei collegamenti da quelle che sono le ... Leggi su baritalianews (Di sabato 19 febbraio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo aovvero il celebre programma di Rete 4 condotto dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Del. Quest’ultimo si è infatti lasciato andare ad un duro sfogo tirando in causa anche i suoi. Ma, per quale motivo? Sfogo di Paolo DelSono molti coloro che amano seguire con costanza il celebre programma di Rete 4 condotto da Paolo Delovvero ‘’. Un programma all’interno del quale vengono affrontati argomenti che riguardano la politica e società italiane e che per farlo non solo vengono intervistati politici ma vengono effettuati anche dei collegamenti da quelle che sono le ...

Advertising

aldollaclasse : RT @Gabriel12349955: Dritto e rovescio: benzina a 2€, bollette raddoppiate se non triplicate , italiani cui viene impedito di lavorare, di… - azzodacorreggio : RT @Gabriel12349955: Dritto e rovescio: benzina a 2€, bollette raddoppiate se non triplicate , italiani cui viene impedito di lavorare, di… - StefaniaVaselli : RT @Gabriel12349955: Dritto e rovescio: benzina a 2€, bollette raddoppiate se non triplicate , italiani cui viene impedito di lavorare, di… - FValsabbia : RT @marioadinolfi: Ora la politica deve cancellare tutti i limiti imposti dal green pass, ricalcando i modelli europei. E chi addita gli al… - f_mantova : RT @marioadinolfi: Ora la politica deve cancellare tutti i limiti imposti dal green pass, ricalcando i modelli europei. E chi addita gli al… -