Classifica Fimi | Mahmood e Blanco ancora primi Sale Sangiovanni | exploit di Tananai

(Di sabato 19 febbraio 2022)(foto @sanremorai) L’onda lunga di Sanremo non accenna alcuna flessione e anzi domina incontrastata il mare dell’offerta musicale. A due settimane dalla kermesse, il Festival con le sue canzoni lascia il segno nella nuocadei singoli più venduti e ascoltati in Italia (dall’11 al 17 febbraio 2022) . E a guidare la graduatoria sonoloro:. I vincitori di Sanremo 2022 trionfano anche nelle preferenze dei fruitori di musica. La nuova– che riportiamo di seguito – lascia invariate le prime tre posizioni rispetto alla settimana scorsa. Al primo posto, come anticipato, ci sonocon Brividi, al secondo Irama con Ovunque sarai e al terzo – medaglia di bronzo – La ...

CD 1) Blu Celeste Blanco 2) Taxi Driver Rkomi 3) Sanremo 2022 Artisti Vari 4) Lauro Achille - Idol Superstar Achille Lauro 5) Noi, loro gli altri Marracash 6) Teatro d'... Marracash