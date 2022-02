Calciomercato Napoli, Belotti affare a zero? Arriva la notizia (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Napoli è interessato ad Andrea Belotti per la prossimas stagione? Il centravanti del Torino è in scadenza di contratto e, al momento, non ha ancora firmato il rinnovo con i granata e pare che difficilmente lo farà. Il suo addio al club piemontese potrebbe avvenire a parametro zero e negli ultimi mesi si è parlato di un interesse del Napoli per Il Gallo. Calciomercato Napoli Belotti (Imago)Calciomercato Napoli: nessun interesse per Belotti Andrea Belotti non sarà un calciatore del Napoli. Ad affermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di Calciomercato, che a Sportitalia ha parlato del futuro del centravanti italiano. “Il Napoli non è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilè interessato ad Andreaper la prossimas stagione? Il centravanti del Torino è in scadenza di contratto e, al momento, non ha ancora firmato il rinnovo con i granata e pare che difficilmente lo farà. Il suo addio al club piemontese potrebbe avvenire a parametroe negli ultimi mesi si è parlato di un interesse delper Il Gallo.(Imago): nessun interesse perAndreanon sarà un calciatore del. Ad affermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di, che a Sportitalia ha parlato del futuro del centravanti italiano. “Ilnon è ...

Advertising

cn1926it : Dalla #Spagna – #Napoli, #Siviglia e #Milan si contendono un calciatore a parametro 0 - sportli26181512 : Fiorentina, sfida a Napoli e Roma per un difensore: La Fiorentina punta Marcos Senesi, in Argentina ne sono sicuri:… - cn1926it : #Napoli e #Roma hanno una nuova concorrente per #Senesi: è un club italiano - zazoomblog : Calciomercato allarme Napoli: il campione lascia la Serie A - #Calciomercato #allarme #Napoli: - calciomercato_m : MERCATO - Accostato al Napoli, ora anche la Fiorentina segue Senesi del Feyenoord -