'Brigitte Macron è un uomo': due donne a processo per la fake news sulla 'Première... (Di sabato 19 febbraio 2022) Brigitte Macron è un uomo ' . Per questa fake news fatta circolare alla fine del 2021, due donne dovranno comparire davanti al tribunale giudiziario di Parigi e dovranno rispondere dell'accusa di aver ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 19 febbraio 2022)è un' . Per questafatta circolare alla fine del 2021, duedovranno comparire davanti al tribunale giudiziario di Parigi e dovranno rispondere dell'accusa di aver ...

Advertising

Luce_news : “Brigitte Macron è un uomo”: due donne a processo per la fake news sulla “Première Dame transgender” - BlobRai3 : ' TRANSITION ECOLOGIQUE! '. 2 donne nei guai per aver diffuso fake news su Brigitte Macron e in particolare insinua… - Destradipopolo : A FURIA DI SCRIVERE CAZZATE ONLINE OGNI TANTO SI FINISCE ANCHE A PROCESSO: DUE DONNE COMPARIRANNO IN TRIBUNALE A PA… - Tony47560189 : RT @SecolodItalia1: Brigitte Macron è trans. A processo due donne accusate della fake news sulla Première Dame - Ilikeparadox : Brigitte Macron fammi a pezzi?? -