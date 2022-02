Blessin: «A volte ci vuole un po’ di fortuna, ma la fortuna non viene a cercarti, bisogna guadagnarsela» (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore del Genoa, Alexander Blessin, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Venezia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Dopo quattro settimane fare un bilancio è difficile. Ci concentriamo sui punti. Abbiamo lavorato molto con la squadra, abbiamo cercato di aiutarla nel nostro modo di giocare. Per me è una cosa positiva quanto successo in queste quattro settimane. Quello che manca sono i tre punti“. Come ha preparato la partita di domani sotto l’aspetto mentale? “Da quando siamo arrivati tutte le partite sono come una finale per noi. Siamo soddisfatti, noi e anche i tifosi, di come si è presentata la squadra e come abbiamo giocato. In queste partite, come la settimana scorsa, ci vuole anche un po’ di fortuna in certe situazioni. bisogna però restare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore del Genoa, Alexander, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Venezia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Dopo quattro settimane fare un bilancio è difficile. Ci concentriamo sui punti. Abbiamo lavorato molto con la squadra, abbiamo cercato di aiutarla nel nostro modo di giocare. Per me è una cosa positiva quanto successo in queste quattro settimane. Quello che manca sono i tre punti“. Come ha preparato la partita di domani sotto l’aspetto mentale? “Da quando siamo arrivati tutte le partite sono come una finale per noi. Siamo soddisfatti, noi e anche i tifosi, di come si è presentata la squadra e come abbiamo giocato. In queste partite, come la settimana scorsa, cianche un po’ diin certe situazioni.però restare ...

