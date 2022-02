ATP Rio 2022: Fabio Fognini vola in semifinale! Battuto nettamente Federico Coria (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabio Fognini si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, andando vicino a quello che è il suo miglior risultato in Brasile: la finale raggiunta nel 2015 con scalpo di Nadal. Il ligure batte, con un convincente 6-4 6-2, l’argentino Federico Coria, e sfiderà nel penultimo atto uno tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ora in campo sul Campo Guga Kuerten. Si rigiocherà già in giornata. Il tennis d’alta scuola di Fognini colpisce subito, e lo fa nella forma di un 4-0 piuttosto rapido nel primo set. Coria inizia a trovare la misura dei colpi dopo un quarto d’ora, e tanto gli basta per cercare un parziale recupero, riprendendosi uno dei due break di svantaggio. L’italiano, però, è padrone del campo in maniera efficace e chiude il parziale per 6-4. ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, andando vicino a quello che è il suo miglior risultato in Brasile: la finale raggiunta nel 2015 con scalpo di Nadal. Il ligure batte, con un convincente 6-4 6-2, l’argentino, e sfiderà nel penultimo atto uno tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ora in campo sul Campo Guga Kuerten. Si rigiocherà già in giornata. Il tennis d’alta scuola dicolpisce subito, e lo fa nella forma di un 4-0 piuttosto rapido nel primo set.inizia a trovare la misura dei colpi dopo un quarto d’ora, e tanto gli basta per cercare un parziale recupero, riprendendosi uno dei due break di svantaggio. L’italiano, però, è padrone del campo in maniera efficace e chiude il parziale per 6-4. ATP ...

