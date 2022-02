Atp Marsiglia 2022 | saranno Rublev e Auger-Aliassime ad affrontarsi in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 19 febbraio 2022)Felixe Andreya sfidarsi nelladell’Atp 250 di. Il canadese ha avuto la meglio in due set tiratissimi su Roman Safiullin, il numero 163 al mondo che, dalle qualificazioni, era già riuscito a battere nientemeno che Tsitsipas: 7-6(4) 7-6(5) il risultatodopo due ore e mezza di gioco. La sfida ha il sapore di un incontro epico: Felix passa subito in vantaggio con il break al primo game, poi confermato, ma il russo reagisce inanellando una serie di quattro giochi consecutivi con ben sei palle break nel sesto gioco (4-2). Ma nel settimo game, Safiullin perde il servizio a zero. Si va quindi al tiebreak, doveparte male perdendo subito i primi due ...