Arrestato in Slovenia il latitante Fabrizio Dante condannato per l’omicidio di un agente nell’85 sulla A24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Finisce in manette il ricercato cinquantanovenne Fabrizio Dante, latitante dal 9 febbraio scorso e condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’agente di polizia Giovanni Di Leonardo nel corso di un agguato ad una pattuglia della polizia stradale avvenuto sull’autostrada A24 la notte del 1 maggio 1985, dove rimase anche ferito l’agente Pierluigi Turriziani. Quella notte, erano circa le due del mattino la pattuglia della Polizia Stradale di Roma – di cui l’agente scelto Di Leonardo era capo equipaggio – stava transitando nei pressi dello svincolo di Castel Madama sull’autostrada A-24 quando gli agenti notarono una Volkswagen Golf ferma sulla corsia di emergenza e due uomini che facevano loro segno di fermarsi. Appena gli agenti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Finisce in manette il ricercato cinquantanovennedal 9 febbraio scorso eall’ergastolo perdell’di polizia Giovanni Di Leonardo nel corso di un agguato ad una pattuglia della polizia stradale avvenuto sull’autostrada A24 la notte del 1 maggio 1985, dove rimase anche ferito l’Pierluigi Turriziani. Quella notte, erano circa le due del mattino la pattuglia della Polizia Stradale di Roma – di cui l’scelto Di Leonardo era capo equipaggio – stava transitando nei pressi dello svincolo di Castel Madama sull’autostrada A-24 quando gli agenti notarono una Volkswagen Golf fermacorsia di emergenza e due uomini che facevano loro segno di fermarsi. Appena gli agenti ...

