Achille Lauro rappresenterà San Marino ai prossimi Eurovision Song Contest

(Di domenica 20 febbraio 2022)ha vinto Una Voce Per Sane sarà lui a rappresentare il paese aiche si terranno a Torino a maggio.porterà agliil brano Stripper. A vincere la prima edizione di #UnaVocePerSaned a rappresentare Sanall’#2022 di Torino è(@IDOL) con il brano “Stripper” @smrtv pic.twitter.com/eN25ubVNPj — EIN /IN (@ESCitanews) February 19, 2022 Il cantante di Domenica ha vinto come volevano le scommesse ...

In diretta su Rtv, la rete della piccola Repubblica, si sfidano a sopresa anche i Big, tra gli altri, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis e l'ex batterista della Formula 3 Tony ...Diversi i 'big' italiani che hanno colto l'opportunità della finale, tra cui, Francesco Monte, Valerio Scanu e Ivana Spagna. Il finalista Blind, invece, non potrà esserci. Leggi anche > ...(Adnkronos) - Achille Lauro trionfa a Una voce per San Marino e rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest Torino 2022. Achille Lauro, che ha vinto la la canzone Stripper, ha preceduto ...San Marino, 20 feb. (askanews) - Achille Lauro vince la finalissima di Una voce per San Marino e vola a Torino per l'Eurovision 2022 dove - in rappresentanza della Repubblica di San Marino - sfiderà ...