Un Tg1 in chiaroscuro. Ascolti autunnali in calo per la Maggioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 chiaroscuro

LA NOTIZIA

Ancora non si è vista la mano della Maggioni sulle rubriche come Speciale, Tv7 oEconomia, ma sicuramente sono in corso cambiamenti: aEconomia, per esempio, lo storico e apprezzato ...Ancora non si è vista la mano della Maggioni sulle rubriche come Speciale, Tv7 oEconomia, ma sicuramente sono in corso cambiamenti: aEconomia, per esempio, lo storico e apprezzato ...Il Tg1 è da sempre il telegiornale più importante d’Italia. Nonostante il progressivo invecchiamento della popolazione e l’assottigliarsi della fetta di chi guarda la tv generalista, rimane un ...